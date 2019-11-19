رئيس الوزراء الكويتي الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

أدى رئيس مجلس الوزراء الجديد للكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بدار سلوى، مساء الثلاثاء، بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتعد الحكومة الجديدة التي كلف الشيخ صباح الخالد باختيار أعضائها الأولى له، كما يعتبر ثامن شخصية تتولى هذا المنصب منذ عام 1962.

كانت حكومة جابر المبارك قد استقالت يوم الخميس الماضي وسط توترات مع البرلمان.

كما اعتذر جابر المبارك الإثنين عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وذلك بعد فترة وجيزة من تكليفه بتشكيل الحكومة.