رئيس الوزراء الهندي: اصبحنا قوة عظمى

هنأ رئيس الوزراء الهندي منظمة الأبحاث والتطوير الفضائية

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده اختبرت بنجاح سلاحا مضادا للأقمار الصناعية، وأسقطت هدفا من مدار أرضي منخفض.

وقال رئيس الحكومة الهندية في كلمة وجهها إلى شعبه: أصبحت الهند واحدة من القوى العظمى في مجال الفضاء مثل الولايات المتحدة وروسيا. لقد نجح سلاحنا المضاد للأقمار الصناعية في تدمير جهاز في مدار أرضي منخفض".

ورأى مودي أن بلاده بعد هذه التجربة الناجحة أصبحت "مستعدة الآن للحرب في الفضاء"، مضيفا أن هذه اللحظة، فخر للهند.

وهنأ رئيس الوزراء الهندي منظمة الأبحاث والتطوير الفضائية التي أنتجت هذا السلاح، مشيرا إلى أن "هناك ثلاث دول فقط في العالم لديها مثل هذه الإمكانية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين".