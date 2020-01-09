رئيس الوزراء الياباني يثني على رد ترامب "المنضبط" تجاه إيران

أثنى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على “الرد المنضبط” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران بعد هجومها على قاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن آبي في تصريحات أدلى بها للصحافيين في مكتبه بطوكيو.

وفي أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ليلة الثلاثاء/الأربعاء على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي اعتزامه فرض عقوبات جديدة على إيران لكنه لم يعلن عن خطوات عسكرية مباشرة. (د ب أ)