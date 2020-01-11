رئيس الوزراء الياباني يصل السعودية في مستهل جولة خليجية

سرت شكوك بأن آبي لن يقوم بجولته بعدما ردّت طهران على قتل سليماني بإطلاق صواريخ على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب في المنطقة.

وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي السبت إلى الرياض، أولى محطات جولة خليجية تستمر خمسة أيام وتهدف للتخفيف من حدة التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ اغتالت الولايات المتحدة الجنرال الايراني قاسم سليماني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن آبي والوفد المرافق له وصلا الى الرياض مساء السبت.

وكان في استقباله عدد من مسؤولي منطقة الرياض بالإضافة لوزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري.

وسرت شكوك بأن آبي لن يقوم بجولته بعدما ردّت طهران على قتل سليماني بإطلاق صواريخ على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب في المنطقة.

لكن الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا قال الجمعة إن آبي سيمضي بجولته المقررة من 11 حتى 15 كانون الثاني/يناير وتشمل السعودية والإمارات وسلطنة عُمان، في وقت يسعى لشرح قرار طوكيو نشر سفينة عسكرية وطائرتي مراقبة في المنطقة لـ"ضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان".

واوضح سوغا إن آبي "سيتبادل الآراء مع الدول الثلاث لمنع مزيد من تصعيد الوضع المتوتر في الشرق الأوسط". وأضاف "في كل من هذه الدول، نعتزم طلب التعاون لضمان إمداد مستقر للطاقة وسلامة السفن".

ويلتقي آبي الأحد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وعددا من كبار المسؤولين في المملكة. ثم يتوجه إلى أبو ظبي حيث يلتقي نائب رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

والثلاثاء، يصل آبي إلى مسقط بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد وتعيين هيثم بن طارق خلفا له.

وأفادت اليابان الشهر الماضي أنها سترسل مدمّرة للقيام بأنشطة استخباراتية إضافة إلى طائرتي مراقبة من طراز "بي-3سي" إلى الشرق الأوسط لكنها لن تنضم إلى التحالف الذي تقوده واشنطن في المنطقة.

وحاولت اليابان ارساء توازن بين تحالفها مع واشنطن وعلاقاتها التاريخية ومصالحها مع إيران.

وكانت في السابق بين أبرز مشتري النفط الإيراني لكنها توقفت عن عمليات الشراء امتثالاً للعقوبات الأميركية التي فرضت بعدما انسحبت واشنطن بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع طهران في أيار/مايو 2018.

وحاول آبي خلال الاشهر الأخيرة تقديم نفسه كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، فقد زار طهران واستقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني في طوكيو في كانون الأول/ديسمبر.

