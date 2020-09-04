رئيس الوزراء اليوناني: على تركيا الكف عن "تهديداتها" لبدء محادثات

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة أنه على تركيا الكف عن إطلاق “تهديداتها” ضد اليونان لخفض التوتر بين أنقرة وأثينا.

وقال ميتسوتاكيس في أثينا لمناسبة زيارة مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الصيني: “لنضع التهديدات جانبا من أجل إمكان بدء اتصالات”.

والأحد الماضي، أكدت تركيا أنها لن تسمح لليونان بتحقيق هدفها في الاستفزاز المتمثل بإرسال جنود إلى جزيرة تقع قبالة السواحل التركية مباشرة.

جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي تعليقا على أنباء إرسال اليونان جنودا إلى جزيرة ميس (كاستيلوريزو) التي تبعد أقل من 2 كم عن السواحل التركية في البحر المتوسط. (وكالات)