رئيس بلدية اسطنبول الجديد يتولى مهام منصبه رسميا 

تولى رئيس بلدية اسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو تولى الخميس، مهام منصبه رسميا، وذلك بعد أيام من فوزه في انتخابات الاعادة، ما شكل ضربة مؤلمة وجهتها المعارضة لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتولى أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة مهام منصبه للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر بعد إلغاء نتيجة فوزه السابق بعد طعون متعددة من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان.

وفاز الرجل بانتخابات الإعادة بفارق يزيد على 800 ألف صوت.

ووصفت انتخابات الإعادة بانها شكلت اختبارا للديمقراطية في البلاد.

