رئيس بلدية في الأردن ينجو من محاولة طعن بسكين

نجا فيصل المفلح الشبلي رئيس بلدية ماحص من محاولة طعن خلال حديثه مع أحد الباعة المتجولين خلال جولة ميدانية في منطقة ماحص التابعة لمحافظة البلقاء الأردنية.

وقال شاهد عيان إن رئيس البلدية توقف عند أحد الباعة المتجولين موضحا له أن وقوفه في هذا المكان مخالف للقانون، لتزداد حدة الحديث التي تطور بين رئيس البلدية والبائع الشاب تطور إلى مشادة كلامية بصوت مرتفع وذلك قبل عدة أيام.

ولفت شاهد العيان أن الشاب قام باحضار سكينًا كان يستخدمها بكم عمله في بيع البطيخ وقام بملاحقة رئيس البلدية الذي هرول بعيدا عنه، قبل أن يتدخل عدد من المتواجدين بضبط الشاب.

وتقدم رئيس البلدية تقدم بشكوى رسمية للمركز الأمني بحق الشاب، إلا أنه قام بالتنازل عنها في وقت لاحق عقب استقباله جاهة عشائرية قدمت له الإعتذار.