رئيس بوليفيا السابق يدعو إلى تشكيل ميليشيات مسلحة

دافع إيفو موراليس رئيس بوليفيا السابق الذي يعيش في المنفى يوم الأحد عن دعوة لتشكيل جماعات مسلحة والتي طرحها في تسجيل صوتي تم تسريبه وبثه في الإذاعة العامة.

وأكد موراليس في تصريحات حصرية لرويترز الليلة الماضية في الأرجنتين حيث يعيش في المنفى أن الصوت الذي سُمع في الإذاعة البوليفية يدعو لتشكيل ميليشيات مسلحة “مثل الحال في فنزويلا” كان صوته.

وقال إن من حق الناس الدفاع عن نفسهم إذا قامت الحكومة الجديدة بمهاجمتهم. وقال إنه لم يقصد التسلح ببنادق وكان يشير إلى جماعات الدفاع عن المواطنين التي كانت موجودة دائما بشكل فضفاض.

وأضاف في المقابلة “لو كانت القوات المسلحة في بوليفيا تطلق النار على الناس وتقتلهم فمن حق الشعب تنظيم أمنه”.

وتابع “لا نتحدث عن أسلحة وإنما شيء أشبه بالمقاليع.. أحيانا يطلق علي هذه الجماعات اسم ميليشيات وفي أحيان أخرى يطلق عليها اسم اتحاد أمني أو اتحاد للشرطة وفي مناطق أخرى يطلق عليه اسم الحرس الأهلي. هذا ليس شيئا جديدا”.