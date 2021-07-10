رئيس تركمانستان يعين نجله نائبا لرئيس الوزراء

عين رئيس تركمانستان قربان قولي بيرديمحمدوف نجله الوحيد نائبا لرئيس الوزراء، في خطوة ينظر اليها على انها بمثابة وضع أساس لحكم أسرته للدولة الغنية بالطاقة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتم إعلان تعيين سردار نجل الرئيس قربان قولي بيرديمحمدوف، نائبا لرئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والمالية، السبت، في صحيفة "تركمانستان المحايدة" الحكومية.

بيردي محمدوف، الذي يبلغ من العمر 64 عاما، يترأس الحكومة وليس له رئيس وزراء، ما يعني أن نجله سيتبعه مباشرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، عين الرئيس نجله البالغ من العمر 39 عاما نائبا لرئيس الوزراء مسؤولا عن التقنيات الابتكارية، وهو المنصب الذي ألغاه المرسوم الرئاسي الجديد.

ويُنظر على نطاق واسع إلى نجل الرئيس - الذي شغل سابقا منصب حاكم إقليم وكان وزيرا في الحكومة كما شغل مناصب عليا أخرى- على أنه مهيأ لخلافة والده الذي تمكن من بسط حكم قائم على تعظيم شخصية الحاكم منذ أن أصبح رئيسا لتركمانستان في العام 2006.

ويعتمد اقتصاد تركمانستان بالأساس على صادرات احتياطياتها الهائلة من الغاز الطبيعي.

وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عبر بيردي محمدوف عن استيائه من انخفاض عائدات العملة الصعبة نتيجة تراجع أسعار الطاقة.

ووجه نجله إلى ضرورة تكثيف الجهود لتأمين قروض دولية للمشروعات الاستثمارية، والعمل بشكل أكثر فاعلية لخصخصة بعض أصول الدولة، وتعزيز الصادرات، وتشجيع الإنتاج المحلي بهدف خفض الواردات.