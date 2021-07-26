رئيس تونس يعفي وزراء من مناصبهم.. ويصدر قرارات جديدة

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء كل من رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم.

وجاء في الأمر الرئاسي أن قرار الإعفاء بدأ سريانه ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو 2021.

ويقضي أمر سعيّد الرئاسي بإعفاء: هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

كما تقرر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

هذا وقد قرر الرئيس التونسي خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية أمس الأحد، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقرر سعيد أيضا تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.