رئيس جديد للديوان الملكي السعودي

رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد محمد العيسى كان يشغل في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع.

عينت السعودية رئيسا جديدا للديوان الملكي وذلك ضمن سلسلة أوامر ملكية نشرتها وسائل الإعلام الرسمية يوم الجمعة.

فقد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا بتعيين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة.

كان العيسى في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع.

وبموجب أمر ملكي آخر تم تعيين وزير الإعلام السابق عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، وتعيين مازن الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كانت المملكة قد أطلقت حملة واسعة لمكافحة الفساد قبل نحو عامين تم خلالها احتجاز أمراء ومسؤولين بارزين ورجال أعمال كبار.‭ ‬‬لكن منتقدين قالوا إن الحملة كانت أداة لتعزيز السلطة وابتزاز خصوم سياسيين.

وتعرضت السعودية أيضا لانتقادات دولية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي واعتقال عشرات المعارضين بينهم نشطاء بارزون في الدفاع عن حقوق المرأة.

