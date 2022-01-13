رئيس حزب البشير يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

أعلنت أسرة إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني المنحل الخميس، أنه بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة.

ونقلت وكالة انباء الأناضول عن وفاء غندور ابنة إبراهيم غندور قولها انه دخل في "إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة، وبعد أن رفض القضاء تجديد حبسه".

أعادت السلطات السودانية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتقال غندور بعد ساعات من الإفراج عنه، وحينها دعا إلى مصالحة شاملة وحوار لتجاوز الأزمة الحالية في السودان.

وقال بيان لأسر المعتقلين الاربعاء، ان 11 من قيادات الحزب دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام الثلاثاء، احتجاجات على إجراءات تجديد حبسهم.

وذكر البيان أن المعتقلين بسجن الهدى قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، "احتجاجا على تسييس الأجهزة العدلية والظلم الواقع عليهم، إذ ظلوا رهن الحبس ما يقارب السنتين بدعوى استكمال التحريات".

وفي 11 أبريل/ نيسان 2019، عزل الجيش السوداني عمر البشير عن الرئاسة، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي بالبلاد.‎

ومنذ ذلك الوقت، أوقفت السلطات السودانية عشرات من رموز النظام السابق، إضافة إلى آخرين من ضباط ومدنيين بتهمة "محاولة الانقلاب على الحكومة".