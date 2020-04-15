رئيس حكومة الوفاق الليبية يرفض التفاوض مع حفتر

أكد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في مقابلة نشرت الأربعاء مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أنه لن يتفاوض بعد اليوم على حل سياسي مع خليفة حفتر بسبب “الجرائم” التي ارتكبها.

وقال السراج الذي تعترف الأمم المتحدة بحكومته: “لن أجلس بعد اليوم (إلى طاولة التفاوض) مع حفتر بعد الكوارث والجرائم التي ارتكبها بحق جميع الليبيين”.

وتسود الفوضى ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع السلطة حكومة الوفاق في طرابلس، وحكومة موازية في الشرق يسيطر عليها حفتر.

وتشن قوات حفتر منذ نيسان/ أبريل 2019 هجوما في محاولة للسيطرة على العاصمة الليبية، أسفر عن مئات القتلى وتسبب بنزوح أكثر من مئتي ألف شخص.

والثلاثاء، سقطت صواريخ على طرابلس أطلقتها قوات حفتر بعد خسارتها مدينتين استراتيجيتين في غرب ليبيا.

وأضاف السراج في المقابلة: “وافقنا على وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية. توقعنا ان يلتزم حفتر كلمته ولو لمرة واحدة بسبب الأخطار المرتبطة بوباء كورونا. لكنه اعتبر الوباء فرصة لمهاجمتنا. وبعد فشل (الهجوم) بات يستهدف طرابلس من دون تمييز، المناطق السكنية، المؤسسات المدنية، حتى المستشفى العام في وسط المدينة”.

وتابع: “سعينا دائما الى حل خلافاتنا عبر عملية سياسية، لكن حفتر انتهك كل اتفاق فورا”.

وفشلت كل محاولات الوساطة التي قامت بها الأمم المتحدة بين الطرفين حتى الآن، مع اتخاذ النزاع بعدا خارجيا بسبب تدخل دول عدة