رئيس دولة غير معترف بها دوليا يوجه دعوة زيارة للأسد

جورجيا قطعت علاقاتها مع النظام بعد الاعتراف بأبخازيا

قال الرئيس الأبخازي راؤول خادجيمبا إنه وجه دعوة رسمية لرئيس النظام السوري بشار الأسد لزيارة بلاده وإنه "على ثقة بتلبيتها".

وفي تصريحات صحفية قال خادجيمبا "نعم، لقد دعوناه.. وواثق أن الزيارة ستتم" وجاءت ردا على اعتراف النظام بدمشق بالدولة التي أعلنت استقلالتها عام 1994 بعد انتهاء الحرب مع جورجيا.

ورفضت جورجيا الاعتراف باستفتاء الانفصال الأبخازي ولم تعترف بالأخيرة سوى عدة دول وهي روسيا ونيكاراغوا وفنزويلا وناورو وسط مساع للحصول على اعتراف من دول أخرى بالإضافة للأمم المتحدة.

وأقامت أبخازيا علاقات على مستويات اجتماعية واقتصادية على مستويات مدن وبلدات مع نظيراتها في دول أخرى مثل تركيا وإيطاليا.

وكانت جورجيا استنكرت اعتراف النظام السوري بالمناطق التابعة لها والمحتلة من روسيا واعتبرت القرار غير قانوني ونتيجة للتلاعب الروسي.

وأعلنت البدء في إجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية مع "الجمهورية السورية ردا على القرار"، مشيرة إلى أن "نظام الأسد أعلن بذلك دعمه للعدوان العسكري الروسي ضد جورجيا والاحتلال غير المشروع والتطهير العرقي المستمر منذ سنوات".