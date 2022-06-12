رئيس "دونيتسك" يعلن تطهير ميناء ماريوبول من الألغام

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الأحد، تطهير ميناء مدينة ماريوبول، من جميع الألغام، وتحييد نحو 12 ألف مادة متفجرة.

وقال بوشيلين للصحفيين: "تم تطهير الميناء تماما من الألغام، وهذا ينطبق على كل من المنطقة البرية والمنطقة المائية".

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في 26 أيار/مايو في إحاطة: "على الرغم من الشروط التي وضعها الجانب الروسي للخروج الآمن لست سفن شحن جافة أجنبية منعت من قبل أوكرانيا، لم تتخذ إدارة الشركات المالكة للسفن إجراءات لسحب هذه السفن من مياه ماريوبول".

وحث ميزينتسيف البعثات الدبلوماسية للدول المعنية والمنظمة البحرية الدولية على التأثير على مالكي السفن لسحب سفنهم من ماريوبول إلى موانئهم الأصلية.

كما أكد المسؤول الدفاعي مجددا أن خطر الألغام في مياه ماريوبول، قضي عليه ويمكن للسفن المدنية استخدام الميناء بأمان، مضيفا أن الممر الإنساني من الميناء عبر بحر آزوف إلى البحر الأسود مفتوح على مدار الساعة اعتبارا من 25 مايو.