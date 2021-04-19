رئيس سابق لأمن الدولة في الأردن: عوض الله وكلني بالدفاع عنه

كشف رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق في الأردن، المحامي محمد العفيف، الأحد، أن باسم عوض الله وكّله شخصيا بالدفاع عنه في قضية "ملف الفتنة".

وقال العفيف في حديث لقناة "المملكة"؛ إن الرئيس السابق للديوان الملكي قام بالتوقيع على الوكالة التي يطلب فيها بأن يكون العفيف مدافعا عنه في المحكمة.

وأطلقت الحكومة الأردنية على أزمة الأمير حمزة التي رافقها اعتقال باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد وآخرين "ملف الفتنة".

وأحالت الأردن جميع الموقوفين إلى محكمة أمن الدولة، بعد اتهامهم بمحاولة زعزعة أمن الأردن واستقراره.

وفي 14 من الشهر الحالي، بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة، التحقيق في قضية "ملف الفتنة".

واتهم ملك الأردن عبدالله الثاني صراحة أخيه غير الشقيق الأمير حمزة، بأنه أحد المتورطين بـ"الفتنة"، إلا أنه فضّل حل الخلاف معه بشكل ودي.