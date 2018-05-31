رئيس سابق لـ”الموساد”: نتنياهو أمر بالاستعداد لشن هجوم على إيران 2011

رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو

كشف تامير باردو، وهو رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أصدر عام 2011 تعليمات للجيش ولـ”الموساد” بالاستعداد لشن هجوم على إيران، بعد 15 يوما من إصدار أمر بذلك.

وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها.

ولم يحدد باردو، الذي ترأس “الموساد” بين عامي 2011 و2016، خلال مقابلة مع القناة الثانية العبرية الأربعاء، أي موعد لشن الهجوم، ولكن طلب نتنياهو كان محددا بوضع الجيش في حالة استعداد لتلقيه هذا الأمر في أية لحظة.

وعندما سئل باردو إن كان نتنياهو جادا في نيته شن هجوم على إيران، عام 2011، أجاب بأن مثل هذا الأمر لا يصدر لغايات تدريبية.

وتابع أن إصدار تعليمات للاستعداد للعد التنازلي لشن حرب هو قرار له تفسيران فقط، الأول أنه سيشن هجوما بالفعل، والثاني أنه يسعى إلى توصيل رسالة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، لتتخذ إجراء ما (ضد إيران).

وأضاف أنه بعد تلقيه تعليمات نتنياهو استفسر عن قانونيتها، ولجأ إلى مختصين في القانون، وسأل قادة سابقين في “الموساد”، ثم لجأ إلى المستشار القانوني للحكومة.

ومضى قائلا إنه فكر بالاستقالة في مرحلة ما، قائلا: “أُفضل الاستقالة على أن أشارك في قرار شن حرب يتبين لي بعد شنها أنها كانت مخالفة للقانون”.

وأوضح باردو أن معارضته هو ورئيس الأركان (بيني غانتس) حينئذ أدت إلى تراجع نتنياهو عن تعليماته بالاستعداد للحرب مع إيران.