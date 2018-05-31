المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

رئيس سابق لـ”الموساد”: نتنياهو أمر بالاستعداد لشن هجوم على إيران 2011

رئيس سابق لـ”الموساد”: نتنياهو أمر بالاستعداد لشن هجوم على إيران 2011
2.5 5

اضف تعليق جديد

avatar
 