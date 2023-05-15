رئيس فاغنر يعرض على المخابرات الأوكرانية كشف مواقع القوات الروسية

زعمت وثائق مسربة من المخابرات الأمريكية، أن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريغوجين، عرض على جهاز المخابرات الأوكراني، الكشف عن مواقع القوات الروسية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، التي أفصحت عن تلك الوثائق، إنه في مقابل سحب أوكرانيا لجنودها من المنطقة، عرض بريغوجين في يناير/كانون الثاني إبلاغ جهاز المخابرات الأوكراني بمواقع القوات الروسية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، إن أوكرانيا رفضت العرض الذي قدمه رئيس قوات فاغنر.

وأشارت "واشنطن بوست"، إلى أن عرض بريغوجين جاء من خلال اتصالاته بجهاز المخابرات الأوكراني.

واستند التقرير الذي نشرته "واشنطن بوست"، على وثائق أمريكية سرية تم تسريبها إلى منصة ديسكورد للدردشة الجماعية، فيما رفض المتحدث باسم البيض الأبيض التعليق على ماورد في التقرير.

وتشكل مجموعة فاغنر رأس الحربة للقوات الروسية، في هجومها على مدينة باخموت الاستراتيجية، منذ أكثر من 8 أشهر، حيث تدور معارك وصفت بالأعنف منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وهدد بريغوجين، علنا بسحب قواته من المنطقة المحيطة بمدينة باخموت، في حال لم تتلق قواته الدعم المطلوب من الجيش الروسي، وقال يوم الثلاثاء في رسالة صوتية إنه ورجاله سيعتبرون خونة إذا تركوا المنطقة.