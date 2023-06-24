رئيس فاغنر يعلن انهاء تمرد قواته "حقنا للدماء"

اعلن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين مساء السبت، وقف زحف قواته الى موسكو وعودتها الى معسكراتها "حقنا للدماء"، منهيا عمليا تمردا على القيادة العسكرية الروسية هز اركان البلاد خلال الساعات الماضية.

وفي تسجيل صوتي بثه مكتبه، اعتبر بريغوجين إنّ ارتال مقاتليه "تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة"، بعدما اصبحت البلاد على شفير وضع "يمكن أن تُسفك فيه دماء".

وفي وقت سابق السبت، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على تلغرام أنّ بريغوجين أبلغه موافقته على وقف تمرد مقاتليه واتّخاذ تدابير لتهدئة التوتّرات.

وكانت الاحداث في روسيا قد تسارعت منذ اعلان بريغوجين الجمعة سحب مقاتليه من اوكرانيا والزحف الى موسكو بعد سيطرتهم على مقر الجيش في مدينة رستوف جنوب البلاد، والتي تعد مركزا لادارة العمليات العسكرية في اوكرانيا.

ولاحقا السبت، دخل متمردو مجموعة فاغنر منطقة ليبيتسك جنوب موسكو مع مواصلتهم التقدم نحو العاصمة الروسية، في وقت حذر الرئيس فلاديمير بوتين من "التهديد القاتل" للمجموعة التي يقودها يفغيني بريغوجين.

ووصف الرئيس الروسي تمرد مجموعة فاغنر بأنه طعنة في ظهر الدولة والشعب، معتبرا ان ما يحصل هو نتاج خيانة سببها مصالح شخصية لقائد المجموعة بريغوجين.

وفي هجوم هو الاول له على بوتين، قال بريغوجين السبت أن الرئيس الروسي "أخطأ" باتهام مقاتليه "بالخيانة" مؤكدا أنهم وطنيون ولن يستسلموا.

وقال بريغوجين الذي اكد انه يقود 25 الف مقاتل انه أنّ قوّاته أسقطت مروحية عسكرية روسية في روستوف بعدما فتحت النار على "رتل مدني".

واتهم قائد فاغنر الجيش الروسي بشن ضربات صاروخية ادت الى مقتل "عدد هائل" من عناصره، متوعدا بالرد. لكن وزارة الدفاع نفت هذها الاتهام الذي وصفته بانه ينافي الواقع ويشكل استفزازا

وقال بريغوجين ان مجموعته قررت ايقاف من يتحمّلون المسؤوليّة العسكريّة في البلاد" داعيا الروس الى عدم مقاومة قواته ان لم يكن الانضام اليها.

