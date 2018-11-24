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رئيس مجلس الأعيان الأردني: سنقبل صفقة القرن في هذه الحالة

رئيس مجلس الأعيان الأردني: سنقبل صفقة القرن في هذه الحالة
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