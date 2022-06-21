رئيس مجلس الامن القومي الإسرائيلي يزور الأردن

ذكر تقرير إخباري أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ايال حولاتا زار الأردن، الاثنين، واجتمع في القصر الملكي مع مسؤولين كبار.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) أن هذه أول زيارة لمسؤول اسرائيلي رفيع منذ احداث المسجد الأقصى خلال شهر رمضان .

ويُذكر أن وزارة الخارجية الأردنية قد نددت باستخدام قوات الامن الإسرائيلية ما وصفته بالعنف المفرط في تفريق المحتجين في الحرم وانها قد استدعت نائب السفير الإسرائيلي في عمان لتعبر له عن استيائها متهمة إسرائيل بالمساس في حرية العبادة .

كان رئيس الوزراء قد صرح في حينه انه ينظر بخطورة الى التصريحات التي تتهم إسرائيل بالعنف الامر الذي يعتبر مكافأة للمحرضين وفي مقدمتهم حركة حماس التي تقوم بتأجيج الخواطر وتصب الزيت على النار .

ويرى المحللون ان زيارة حولاتا للأردن تأتي من اجل اعادة ترتيب الامور بين البلدين قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المنطقة .