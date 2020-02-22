رئيس مجلس محافظة طهران يضع نفسه بالحجر الصحي بسبب كورونا

قال رئيس مجلس محافظة طهران محسن هاشمي، اليوم السبت، إنه أجرى تحاليل للكشف عن فيروس "كورونا" ووضع نفسه في الحجر الصحي بسبب تخوفه من الإصابة.

وقال هاشمي إنه اجتمع سابقا بعمدة المنطقة 13 في طهران مجتبی رحمن زاده، الذي أجرى 4 فحوصات أثبتت ثلاثة منها أنه مصاب بـ"كورونا" بينما نفت محافظة طهران تأكيد إصابته.

وأضاف هاشمي أن عمدة المنطقة 13 في طهران أبلغه بأنه يعتقد بإصابته بالفيروس بعد أن شارك في مسيرات ذكرى انتصار الثورة في الـ11 من الشهر الجاري.

وعقد مجلس بلدية طهران اليوم اجتماعا ناقش فيه إغلاق المجلس لمدة أسبوع، لكن القرار صدر بمواصلة العمل فيه مع احتمال تعطيل الاجتماعات نظرا لتغيب الأعضاء.

وفي وقت سابق نفت محافظة طهران نبأ إصابة أحد مسؤوليها بفيروس "كورونا" مؤكدة أنه مصاب بزكام شديد ويخضع للعلاج في المشفى بسبب إصابة في الرئة.

وجاء نفي المحافظة بعد أن تناقلت وسائل إعلام نبأ يقول إن مسؤولا إيرانيا ثبت بعد الفحص بأنه مصاب بفيروس "كورونا".

وتم نقل رحمن زاده، عمدة الحي 13 في العاصمة طهران، إلى المستشفى بعد ظهور أعراض فيروس "كورونا" عليه يوم الجمعة، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام تلك.