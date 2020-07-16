السيسي: سنحارب "الارهاب" بشكل مباشر في ليبيا

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بأن مصر سترد في حال ما هاجمت قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا، مدينتي سرت والجفرة وذلك خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا الذي عقد الخميس.

واكد الرئيس المصري ان "الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدى حال تجاوز خط سرت–الجفرة، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا".

وأضاف "إذا تدخلت مصر في ليبيا سيتغير المشهد العسكرى بشكل سريع وحاسم". وقال إن "مصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب."

وأكد السيسي على وحدة الأراضي الليبية قائلا "لن نقسم ليبيا، نريد ليبيا موحدة"، مضيفا "يجب وقف الاقتتال أولا، ثم تهيئة الأجواء لانتخابات برلمانية ورئاسية".

وحذر الرئيس المصري من خطر الميليشيات المسلحة على أمن المجتمع في دول المنطقة، إذ برر ذلك بقوله إن "الدولة تصبح أسيرة لهذه الميليشيات، ومن ثمة تتمزق البلاد، ولا تستقر أبدا".

وشدد السيسي مرة أخرة خلال خطابه أمام شيوخ القبائل الليبية، على أن مصر لم تهدد سابقا بدخول ليبيا، إلا أن الأوضاع الراهنة قد تستلزم تدخلا مصريا "في حال ما اقتربت الميليشيات من مصر".

ووجه السيسي خطابه إلى الحاضرين قائلا "سنفكر في الخروج من ليبيا حتى قبل الدخول إليها، لن ندخل إلا بطلب منكم، وسنخرج بأمر منكم".

وبهذا يكون السيسي قد كرر تحذيره للمرة الثانية بخصوص سرت والجفرة، بعد أول مرة في 20 يونيو الماضي.

وتسعى حكومة الوفاق الليبية في السيطرة على مدينتي سرت والجفرة -اللتان تعدان مفتاح الثروة النفطية شرق البلاد- من أيدي قوات برلمان طبرق بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، محمد المصباحي، إن القبائل طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدخل الجيش المصري حال شن الهجوم على سرت.

وأضاف المصباحي "إذا تمادت تركيا والميليشيات في التدخل في الشأن الليبي فسيتدخل الجانب المصري".

دعوة ليبية لمصر لتحرير ليبيا

وقال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا محمد المصباحي، إن الوفد جاء إلى مصر للتأكيد على بيان مجلس النواب الليبي بطلب دعم الجيش المصري وتدخله لطرد المحتل التركي حسب قوله.

ونقلت محطات فضائية مصرية صورا للزوار اثناء وجودهم في الطائرة يهتفون للجيش المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي

وأشار المصباحي في تصريحات متلفزة إلى أن الوفد الذي وصل إلى مصر يمثل كل الشعب الليبي في الشرق، وفي الغرب الذي يخضع لسيطرة حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وكذلك في الجنوب والشمال والمهاجرين.

وأضاف المصباحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الوفد جاء إلى مصر للتأكيد على بيان مجلس النواب الليبي بطلب دعم الجيش المصري وتدخله لطرد المحتل التركي، بل وتحرير كامل الأراضي الليبية حتى الحدود التونسية والجزائرية في الغرب".

وتابع رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا: "ليبيا لا تقبل القسمة على اثنين، ونبحث عن استقرارها والجلوس على طاولة واحدة برعاية مصرية عربية.. فكفى للاحتلال اللعب بالشعوب، والأمة العربية قادرة على حسم أمورها".

ويجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وفد القبائل الليبية، لبحث الأزمة في ليبيا خاصة بعد تطور الأوضاع هناك على خط "سرت – الجفرة"، وهو الخط الذي أعلن عنه الرئيس المصري بأنه أحمر، وإذا تم تخطيه سيحق للجيش المصري التدخل العسكري.