رئيس موديرنا: كورونا في مراحله النهائية

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية "موديرنا"، ستيفان بانسيل ان فيروس كورونا بات في مراحله النهائية، وان كان توقع انه سيبقى مع البشر إلى الأبد مثل الإنفلونزا وعليهم التعايش معه.

وردا على سؤال خلال مقابلة له مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الأربعاء، حول ما إذا كان يعتقد أن الوباء كان في مراحله النهائية، قال بانسل: "أعتقد أن هذا سيناريو منطقي".

وأشار بانسل إلى أنه يعتقد أن هناك "فرصة تقارب 80 بالمئة" أنه مع تطور الفيروس سيصبح "أقل ضراوة".

وتابع رئيس "موديرنا" أنه في حال اقتراب "كورونا" من نهايته، فإنه يتوقع أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والذين لديهم مخاطر عالية للإصابة بأمراض خطيرة، سيتم تعزيزهم ضد (كوفيد-19) بمعدل سنوي، مبينا أن "هذا الفيروس سيبقى مع البشر إلى الأبد مثل الإنفلونزا، وعلينا أن نتعايش معه".

لكن ستيفان بانسل حذر من أنه لا تزال هناك فرصة بنسبة 20 بالمئة بأن الطفرة التالية يمكن أن تجعل الفيروس أكثر ضراوة من المتحور "أوميكرون".

وقال: "أعتقد أننا كنا محظوظين كعالم بأن "أوميكرون" لم يكن شديد الضراوة، لكننا ما زلنا نفقد الآلاف من الناس كل يوم حول الكوكب، إذ لا يمكن التنبؤ بالفيروس".

وفي أواخر الشهر الماضي، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أنه من "الخطر" افتراض أن "أوميكرون" سيكون المتحور الأخير الذي يظهر أثناء وباء "كورونا"، أو أننا "في نهاية اللعبة"، بحسب تعبيره.

وأوضح أن تعلم التعايش مع (كوفيد-19) لا يمكن أن يعني "أننا نراهن على فيروس لا يمكننا التحكم في تطوره أو التنبؤ به".