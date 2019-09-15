رئيس هيئة الانتخابات في تونس: مكاتب الاقتراع فتحت بدون تأخير

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، الأحد، أن 100 في المئة من مكاتب ومراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الوقت المحدد على الساعة 08:00 (07:00 ت.غ) بدون تأخير، بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، بالمركز الإعلامي، في قصر المؤتمرات بتونس العاصمة.

وذكر بفون أن الهيئة خصصت 4 آلاف و326 مركز اقتراع، تضم 13 ألفا و115 مكتب تصويت.

وأضاف أن مختلف مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها بدون أي نقص في المواد الانتخابية، وكذلك الأعوان المشرفون على العملية الانتخابية.

وقال بفون إن 242 مركزا تضم 331 مكتب اقتراع، ستفتح في تمام الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ) لأسباب أمنية، وتتوزع هذه المكاتب على الولايات الحدودية في كل من القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد وقفصة.

وأوضح أن هذه المراكز كالتالي: القصرين 105 مراكز اقتراع، والكاف 47 مركزا، وجندوبة 42 مركزا، وسيدي بوزيد 28 مركزا، وقفصة 20 مركزا.

وباستثناء سيدي بوزيد (وسط)، تقع بقية المحافظات في الجهة الغربية، التي تنشط في جبالها مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي القاعدة بالمغرب، و”جند الخلافة” التابع لداعش.

يذكر أن أكثر من 7 ملايين تونسي مدعوون الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لاختيار رئيس من بين 24 مرشحا. ويتم اللجوء إلى دور ثان إذا لم يتحصل أحد المرشحين على 50 في المئة زائد صوت واحد خلال الدور الأول.

وكان من المقرر إجراء هذا الاستحقاق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، غير أن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، في 25 يوليو/تموز الماضي، فرضت تقديم هذا الموعد، وفقا لأحكام الدستور