رئيس هيئة قناة السويس يتحدث عن سيناريوهات لتعويم السفينة الجانحة

حدد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اسباب جنوح السفينة “إيفر جيفن” في الممر المائي، منذ الثلاثاء، مشيراً إلى أن الخطأ الفني أو البشري قد يكون أسهم في جنوح السفينة، إلا أنه شدد على أن قوة الرياح تزيد صعوبة إعادة تعويم السفينة الجانحة.

ازالة 9 الاف طن

وأوضح ربيع، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم إزالة 9000 طن من مياه الصابورة من السفينة الجانحة، وأن هناك 14 سفينة قطر تشارك في عملية تعويم السفينة الجانحة.

ولفت إلى أن مؤخرة السفينة الجانحة بدأت في التحرك الليلة الماضية قبل توقف عملية إعادة التعويم، وأن رفاص ودفة السفينة الجانحة عادا للعمل مجدداً، متابعاً “قد نحاول تخفيف حمولة السفينة إذا لم تنجح جهود إعادة تعويمها الحالية”.

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فشل محاولة جديدة لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

مصادر تتحدث عن تقدم جهود تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس



مؤشرات ايجابية لتحريك السفينة

وأوضح ربيع، أن الهيئة لديها أكثر من سيناريو لطريقة تعويم السفينة الجانحة، لافتا إلى أن “هناك مؤشرات إيجابية لتحريك السفينة، لكن توقفنا نتيجة الجزر”.

وأكد ربيع أن الحادث لم يقع في قناة السويس الجديدة، وأن سرعة الرياح والعاصفة الترابية ساهمتا في وقوع الحادث، مشددا على أن الحادث لم يتسبب في إصابات أو تلوث.

وتابع أنه تم الدفع بـ5 قاطرات وحفارات أرضية لتحريك السفينة الجانحة، وبـ3 قاطرات للتعامل مع السفن داخل المجرى الملاحي، متابعاً أن تم تشكيل غرفة عمليات للتعامل مع حادث السفينة الجانحة، لافتا إلى وجود 321 سفينة بالمجري الملاحي يتم تقديم الدعم اللازم لهم.

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وقال الفريق ربيع إن "الهيئة لديها القاطرات والمعدات الحديثة على أعلى مستوى، وأنها تعمل باستمرار علي تحديث معداتها في إطار الاستعداد لأي حادث مفاجئ".

وكان رئيس هيئة قناة السويس، أكد خلال المؤتمر الصحفي أن عدد السفن المنتظرة لعبور القناة حتى الآن بلغ 321 سفينة ويقدم لهم كافة الخدمات اللوجستية.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن "أكبر شركات الإنقاذ تشارك في عملية التعويم"، لافتا إلى أن "عدة دول قدمت عروضا للمساعدة، وأن الهيئة تدرس الاستعانة بهم كخطة بديلة".

وكانت سفينة حاويات عملاقة جنحت الثلاثاء الماضي في الممر الملاحي لقناة السويس، ما أدى لتوقف حركة الملاحة بها، وتحاول هيئة قناة السويس تعويم السفينة لاستئناف الحركة الطبيعية في القناة.

طرق بديلة

واستبعد ربيع تجنب خطوط الشحن استخدام القناة بسبب حادث جنوح سفينة الحاويات العملاقة التي عبرت قناة السويس قبل ذلك.

وأضاف أنه لخطوط الشحن حرية سلوك معبر رأس الرجاء الصالح لكنها لم تفعل ذلك بعد.

حركة سفن النفط

من أصل 39.2 مليون برميل يوميا من إجمالي النفط الخام المستورد بحرا في 2020، استخدم 1.74 مليون برميل يوميا القناة، بحسب كبلر لتتبع حركة الناقلات.

وقالت كبلر إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن أقل قليلا فحسب من 9% أو 1.54 مليون برميل يوميا من واردات المنتجات المكررة العالمية مرت في قناة السويس.

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق إنه جار العمل لاستعادة الملاحة في قناة السويس، موضحا أن بلاده ستستعين بخبرات أجنبية في هذا الصدد.