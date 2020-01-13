رئيس هيومن رايتس ووتش: مُنعت من دخول هونغ كونغ

قال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث إنه مُنع من دخول هونغ كونغ يوم الأحد، قبيل صدور تقرير ينتقد الصين.

وذكر روث في تغريدة بمقطع فيديو من مطار هونج كونج الدولي”إن منع دخوله هو “أحدث دليل على أن الحكومة الصينية تبذل كل ما في وسعها لتقويض تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأوضحت هيومان رايتس ووتش “إن التقرير العالمي لعام 2020، الذي خطط روث لإصداره في هونغ كونغ في 15 كانون ثان/يناير الجاري سوف يسلط الضوء على انتهاك الحكومة الصينية المكثف لنظام حقوق الإنسان الدولي”.

وقال روث، مواطن أمريكي، إنه لم يحصل على أي سبب وراء رفض دخوله لأول مرة بعد العديد من الزيارات الناجحة لهونغ كونغ.

يشار إلى ان هونغ كونغ منطقة صينية تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي شهدت منذ حزيران /يونيو الماضي احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية التي أثارها مشروع قانون لتسليم المجرمين، والذي انتهى الآن.

وغرد روث قائلا إنه عاد إلى نيويورك وسيصدر التقرير في الأمم المتحدة في 15 كانون ثان /يناير.

ولم ترد هيئة الهجرة والجمارك في هونج كونج على طلب التعليق. (د ب أ)