رئيس وزراء أرمينيا: مستعد للتنحي استجابة للشعب

أبدى رئيس الوزراء الأرميني نيكولا باشينيان استعداده للتنحي عن منصبه، استجابة للرغبة الشعبية بذلك.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن باشينيان، قوله إنه سيبدأ مشاورات مع القوى البرلمانية وغير البرلمانية لإجراء انتخابات مبكرة في العام المقبل 2021.

وقال: "مستعد للتخلي عن منصب رئيس الوزراء بناءً على قرار الشعب".

وخرجت احتجاجات واسعة في أرمينيا منذ أيام، شارك فيها الآلاف بالعاصمة يريفان ، عبروا عن غضبهم من الهزيمة التي تجرعتها البلاد في قره باغ على يد أذربيجان.

وشارك آلاف الأرمن الأسبوع الماضي في مسيرة لإحياء ذكرى الجنود الذين قُتلوا في قره باغ.

واتهم معارضون رئيس الوزراء بإساءة إدارة الصراع لقبوله وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا الشهر الماضي.