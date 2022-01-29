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رئيس وزراء اثيوبيا "آبي احمد" يكشف تفاصيل زيارته للإمارات (صور)

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:12
آبي أحمد
رئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد

كشف رئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد، النقاب عن تفاصيل الزيارة التي قام بها برفقة وفد اثيوبي إلى دولة الإمارات، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب رئيس الوزراء الاثيوبي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أوجه تقديري العظيم لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ترحيبه الحار الذي لقيته مع وفدي".

وأردف: "لقد ناقشنا القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك بحثنا سبل تعزيز العلاقات بيننا".

ونشر الحساب الرسمي لمكتب آبي أحمد صورا من زيارته للإمارات، واستقبال الشيخ محمد بن زايد له.

وقال في تغريدته: "سافر آبي أحمد مع وفده إلى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل رسمية، والتقى رئيس مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل يوم الأربعاء الماضي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتعهدا بمواصلة العمل ضد التدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة بين دول المنطقة.

وبحث الزعيمان العلاقات الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في كافة المجالات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما تطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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