رئيس وزراء اثيوبيا "آبي احمد" يكشف تفاصيل زيارته للإمارات (صور)

كشف رئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد، النقاب عن تفاصيل الزيارة التي قام بها برفقة وفد اثيوبي إلى دولة الإمارات، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب رئيس الوزراء الاثيوبي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أوجه تقديري العظيم لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ترحيبه الحار الذي لقيته مع وفدي".

My greatest appreciation to my brother His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan @MohamedBinZayed for the warm welcome accorded to my delegation and I. We discussed bilateral and regional issues as well as explored ways of further strengthening our ties. pic.twitter.com/kYCE6wb83A — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 29, 2022

وأردف: "لقد ناقشنا القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك بحثنا سبل تعزيز العلاقات بيننا".

Prime Minister @AbiyAhmedAli and his delegation travelled to Abu Dhabi, United Arab Emirates for an official working visit. The Prime Minister met with His Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan to discuss issues of mutual interest.#PMOEthiopia pic.twitter.com/yCLQYk22F4 — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) January 29, 2022

ونشر الحساب الرسمي لمكتب آبي أحمد صورا من زيارته للإمارات، واستقبال الشيخ محمد بن زايد له.

وقال في تغريدته: "سافر آبي أحمد مع وفده إلى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل رسمية، والتقى رئيس مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل يوم الأربعاء الماضي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتعهدا بمواصلة العمل ضد التدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة بين دول المنطقة.

وبحث الزعيمان العلاقات الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في كافة المجالات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما تطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.