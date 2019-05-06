رئيس وزراء البحرين يهاتف امير قطر مهنئا

جرى اول اتصال هاتفي رفيع المستوى بين دولة قطر ودول الحصار من خلال تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء يوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء البحرين، خليفة بن سلمان آل خليفة

وحسب وكالة قطر الرسمية للأنباء (قنا) فان مناسبة الاتصال تقديم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وهذا هو أول اتصال من نوعه منذ 5 يونيو 2017، حين فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.