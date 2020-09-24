رئيس وزراء التشيك يطالب بإعادة المهاجرين إلى دولهم

قال أندريه بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك اليوم الخميس إنه يجب إيقاف المهاجرين الذين يدخلون دول الاتحاد الأوروبي وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

أدلى بابيش بالتصريحات في بروكسل قبيل مفاوضات مقررة الأسبوع المقبل بشأن خطة جديدة للاتحاد تجاه الهجرة.

وتأجل اجتماع رؤساء حكومات دول الاتحاد لمناقشة ملفات الهجرة وروسيا البيضاء وفيروس كورونا إلى الأسبوع المقبل بعد دخول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس عادة مثل هذه الاجتماعات، الحجر الصحي.

وقال بابيش في مؤتمر صحافي “علينا تغيير نظام المنح ونظام الحصص فهو غير مقبول لدينا. لذلك يجب أن نستمر في التفاوض… الاستراتيجية يجب أن تبدو على هذا النحو: القادمون من هذه البلدان يجب إيقافهم وإعادتهم إليها وتقديم يد العون لهم هناك”.

وجاءت تصريحات بابيش عقب اجتماعه مع نظيريه المجري فيكتور أوربان والبولندي ماتيوس مورافيسكي وأورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل قبل قمة الاتحاد الأسبوع المقبل