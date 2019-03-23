رئيس وزراء العراق يخص مصر بأول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه

رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي

بدأ رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، أمس الجمعة، زيارة رسمية لمصر هي أول زيارة له إلى خارج العراق منذ تسلمه المنصب رسمياً في 24 أكتوبر الماضي.

وتعهد عبد المهدي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة بعدم زيارة أي دولة قبل 6 أشهر من عمر حكومته.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقى قد تسلم في فبراير الماضي، من مبعوث الرئيس عبد الفتاح السيسي، سفير مصر في بغداد، علاء موسى، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى لزيارة مصر، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

وكشف مصدر حكومي عراقي، أن عبد المهدي "توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه بناء على دعوة رسمية".

ولفت إلى أن "عبد المهدي سيناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة في الملف الاقتصادي، فضلاً عن ملف التعاون الاستخباري في الحرب على الارهاب".

ورجح المصدر عقد قمة ثلاثية تجمع عبد المهدي والسيسي بملك الأردن عبد الله الثاني الذي يتوقع أن يزور القاهرة خلال فترة تواجد رئيس الوزراء العراقي هناك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: "السيد الرئيس يستقبل صباح اليوم بقصر الاتحادية السيد عادل عبد المهدي رئيس وزراء جمهورية العراق".