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رئيس وزراء المجر يتعهد الدفاع عن "مسيحيي" أوروبا بوجه المسلمين

رئيس وزراء المجر يتعهد الدفاع عن "مسيحيي" أوروبا بوجه المسلمين
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