رئيس وزراء ايطاليا يزور بنغازي للقاء حفتر

المشير خليفة حفتر

زار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الأحد بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا وأحد الفاعلين الرئيسيين المدعوين إلى المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه الاثنين باليرمو في جزيرة صقلية.

وقال مسؤول في "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر لفرانس برس إن كونتي جاء إلى بنغازي على بعد الف كلم شرق طرابلس لمناقشة "آخر التطورات لشأن مؤتمر باليرمو"، دون مزيد من التفاصيل.

أكدت الحكومة الإيطالية أن حفتر الذي زار روما في تشرين الأول/أكتوبر الماضي قال حينها إنه سيشارك في مؤتمر باليرمو.

ولكن وسائل الإعلام الليبية المقربة من حفتر قالت بعد ذلك إنه لن يشارك فيه دون أن تذكر سببا لذلك.

ولم يؤكد المقربون منه أو ينفوا التقارير الإعلامية، رداً على أسئلة فرانس برس.

ومثلما حدث في باريس في ايار/مايو 2018، دعي حفتر إلى لقاء جمع رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فايز السراج ورئيس البرلمان المنتخب عقيلة صالح ومقره في طبرق في الشرق ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومقره في طرابلس.