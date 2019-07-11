رئيس وزراء بريطانيا المحتمل: أنا صهيوني حتى النخاع!

اعترف بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، وعمدة لندن الأسبق، والمرشح الأوفر لرئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية المقبلة، بأنه “صهيوني حتى النخاع”.

وقال جونسون، المعروف بميوله اليمينية المتطرفة: “أنا صهيوني حتى العظم”، وأن “إسرائيل البلد العظيم الذي يحبه”.

وبالنسبة لإيران، أضاف جونسون، وفقا لموقع استخباري إسرائيلي، أنها “السبب في هذا الجنون”، في إشارة إلى انسحابها من الاتفاق النووي الموقع معها عام 2015، مشيرا إلى أنه سيحضر لإعادة العقوبات على طهران.

وبشأن إدانته لعملية إسرائيل العسكرية ضد غزة وحركة حماس عام 2014، أجاب قائلا: “بالنسبة لنا نحن الذين ندعم إسرائيل بشكل دائم نريدها أن تظهر أكبر قدر ممكن من ضبط النفس في جميع أعمالها”. (وكالات)