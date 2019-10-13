رئيس وزراء بريطانيا يدعو أردوغان لوقف الهجوم على سوريا وبدء حوار

أبلغ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن بريطانيا يساورها “قلق عميق” تجاه العملية العسكرية التركية في شمال سوريا وحثه على إنهاء الهجوم والدخول في حوار.

وقال متحدث بعد الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، مساء اليوم السبت، “عبر عن قلق بريطانيا البالغ تجاه العملية العسكرية التركية في شمال سوريا التي قال إنها قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني هناك وتقوض التقدم الذي أٌحرز ضد داعش” مشيرا إلى تنظيم “الدولة”.

وتابع المتحدث “كان رئيس الوزراء واضحا في أن بريطانيا لا يمكنها تأييد العمل العسكري التركي. حث (جونسون) الرئيس على إنهاء الهجوم والدخول في حوار وقال إن بريطانيا والشركاء الدوليين على أهبة الاستعداد لدعم مفاوضات تفضي لوقف إطلاق النار”. (رويترز)