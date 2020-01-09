رئيس وزراء كندا: صاروخ إيراني اسقط الطائرة الأوكرانية

قال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق الخميس إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران وقُتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، بينهم 63 كنديا، أُسقطت على الأرجح بطريق الخطأ بصاروخين إيرانيين مضادين للطائرات.

اعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو الخميس، أن بلاده تمتلك معلومات استخبارية تشير إلى أن طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تم إسقاطها فوق طهران عن طريق الخطأ بواسطة صاروخ إيراني.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي ""في الساعات الأخيرة، تلقينا رسائل مهمة فيما يتعلق بالحادث... لدينا معلومات استخباراتية من مصادر متعددة تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض – جو"، مضيفا أنه تم إسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.

وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق الخميس إن الطائرة الأوكرانية التي قُتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا أُسقطت على الأرجح بطريق الخطأ بصاروخين إيرانيين مضادين للطائرات.

وقال مسؤول أمريكي إنه وفقا لبيانات الأقمار الصناعية فإن الطائرة التي أقلعت في رحلة إلى كييف حلقت لدقيقتين فقط بعد مغادرة طهران عندما رُصدت بصمة حرارة صاروخين أرض-جو أعقبه بسرعة انفجار بمحيط الطائرة.

وأظهرت بيانات بصمة الحرارة بعد ذلك الطائرة تهوي وهي مشتعلة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن رئيس هيئة الطيران المدني بالبلاد قوله ”إن من المستحيل أن الطائرة الأوكرانية ضُربت بصاروخ“.

ونقلت الوكالة عن علي عابد زادة قوله ”من الناحية العلمية، من المستحيل أن يضرب صاروخ الطائرة الأوكرانية ومثل هذه الشائعات غير منطقية“.

وقال مسؤولان أمريكيان إن واشنطن تعتقد أن الطائرة أُسقطت بطريق الخطأ.

ونقل تقرير إيراني الخميس عن شهود على الأرض وفي طائرة أخرى كانت تحلق على ارتفاع شاهق قولهم إن الطائرة كانت تشتعل وهي في الجو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تحطم الطائرة جاء نتيجة خطأ ولا يرى أنه نتيجة عطل.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض ”قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ“، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وذكر مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن الرئيس بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني التحقيق في تحطم الطائرة.

وأضاف المكتب في بيان أن ”حسن روحاني شدد على أن إيران ستطلع مجموعة الخبراء الأوكرانيين فورا على كل البيانات الضرورية“.

ووفقا لقانون الملاحة الجوية الدولي فإن إيران هي المسؤولة عن إدارة التحقيق في ملابسات تحطم طائرة الخطوط الأوكرانية.

كما قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس إن بريطانيا تريد تحقيقا نزيها في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، وذلك عقب اتصال هاتفي بين جونسون وزيلينسكي.

ونقل المتحدث عن رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة ”إجراء تحقيق كامل ونزيه في ملابسات الحادث“.

وعندما سئل عن تقارير عن أسباب التحطم أشارت إلى ضربة صاروخية أو عمل إرهابي قال المتحدث ”لا أتكهن لكن التقارير التي سمعناها مقلقة للغاية“.

