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رئيس وزراء كندا يقيل سفيره في الصين بعد تصريحات عن هواوي

رئيس وزراء كندا يقيل سفيره في الصين بعد تصريحات عن هواوي
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