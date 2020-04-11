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رابطة العالم الإسلامي تهنئ اليهود بعيد الفصح

منشور 11 نيسان / أبريل 2020 - 07:00
قوات الاحتلال تمنع المصلين من الدخول الى المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين
قوات الاحتلال تمنع المصلين من الدخول الى المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

احتفلت مواقع اعلامية رسمية عبرية بتهنئة هنأت رابطة العالم الإسلامي في حسابها بتويتر "حساب اللغة الإنجليزية فقط"، اليهود، بمناسبة حلول عيد الفصح، والذي يصادف هذ

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وتجنبت الرابطة التي تتخذ من مكة المكرمة، مقرا لها، نشر التهنئة في حسابها بموقع تويتر باللغة العربية دون توضيح للأسباب.

وقالت الرابطة في تغريدتها: "نتمنى عيد فصح سعيدا لأصدقائنا اليهود حول العالم.. نتمنى أن تستمتعوا بالعيد في سلامة وصحة جيدة".

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واحتفى حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية بتهنئة الرابطة التي قدمت فيها التهاني لليهود في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وأعاد نشرها.

وفي وقت سابق من العام الماضي، كشفت الخارجية الإسرائيلية عن دعوة وجهتها رابطة العالم الإسلامي لوفد يهودي لزيارة المملكة العربية السعودية.

وسبق لأمين عام المنظمة محمد العيسى، أن زار في كانون الثاني/ يناير الماضي، معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتز- بيركينو"، في بولندا، للمشاركة بالذكرى الـ 75 لتحريره.

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ورافق العيسى، الذي شغل سابقا منصب وزير العدل السعودي، وفدا، في مراسم إحياء ذكرى تحرير المعسكر النازي إبان الحرب العالمية الثانية، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وحينها وفي كلمته أثناء تجوله بالمعسكر، قال العيسى: "التواجد هنا مع أبناء ضحايا الإبادة الجماعية، وأفراد الجالية اليهودية والإسلامية، واجب مقدس وشرف عظيم".

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ورحبت حينها اللجنة اليهودية الأمريكية بزيارة الوزير السعودي السابق لمعسكر "أوشفيتز- بيركينو" في بولندا.

وقالت اللجنة في تغريدة بأن "أرفع شخصية إسلامية على الإطلاق تزور متحف أوشفيتز، الأمين العام لرابطة العلماء العيسى، يبدأ زيارته برفقة رجال دين مسلمين من جميع أنحاء العالم، بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير المعسكر النازي".

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