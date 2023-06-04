رابط نتائج الشهادة الإعدادية في السويس 2023

أعلنت محافظة السويس، اليوم الأحد، عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 ، حيث بلغت نسبة النجاح 85.10%.

واعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وبلغت نسبة النجاح 85.10%.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الأوائل، ولجميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية هذا العام.

وقال اللواء صقر، إن هذا التحصيل الدراسي الجيد يعكس التفاني والعمل الجاد الذي قاموا به خلال العام الدراسي.

من جانبه قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، إن عدد طلاب الإعدادية يبلغ 14436 طالبا، نجح منهم 11841، وغاب عن الحضور 521 طالبا.

ويمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة السويس وتفاصيلها من خلال الضغط هنا



