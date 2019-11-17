راجاباكسا رئيسا لسريلانكا

فاز غاوتابايا راجاباكسا، اليوم الأحد، في الانتخابات الرئاسية السريلانكية بعد 7 أشهر من الهجمات التي نفذها متطرفون إسلاميون، أودت بحياة 269 شخصا

وحصل العسكري السابق، البالغ 70 عاما، على ما بين 53 و54% من الأصوات، فيما أقر خصمه الرئيسي مرشح الحزب الحاكم، ساجيت بريماداسا، بهزيمته.

وقال المتحدث باسمه كيهيليا رامبوكويلا: "إنه فوز واضح. لقد توقعنا ذلك. نحن سعداء للغاية بأن غاوتا سيكون الرئيس القادم. سيؤدي اليمين الدستورية غدا أو بعد غد".

وحاز راجاباكسا 49.6 بالمئة من الأصوات مع فرز نحو 6 ملايين صوت. وهو الشقيق الأصغر للرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا المحبوب وصاحب الشخصية القوية ولكن المثير للجدل، الذي تولى الرئاسة من 2005 حتى 2015.

أما بريماداسا البالغ من العمر 52 عاما فحصل على 44.4% من الأصوات بحسب النتائج المؤقتة. وهو يتمتع بشعبية كبيرة في مناطق أقلية التاميل في حين أن حضوره أضعف في شكل واضح في مناطق الغالبية السنهالية.