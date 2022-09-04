راغب علامة يطيح بالسفير العراقي في الاردن

قالت مصادر اعلامية عراقية ان وزارة الخارجية التي استدعت سفيرها في عمان حيدر العذاري قد قررت اعفائه ن مهمته في العاصمة الاردنية واعادته الى المركز

وكانت الخارجية العراقية قد استدعت سفيرها في الأردن العذاري إلى بغداد، بعد أن قالت إنها "تتابع باهتمام" ما نشر وتم تداوله من صور بين زوجة السفير والفنان اللبناني راغب علامة بحضوره شخصيا

ونشر الفنان اللبناني راغب علامة صورا لاحتفال في منزل السفير العراقي حيدر العذارى مع زوجته ميسم الربيعي ظهرت فيها لقطات اقرب الى الحميمية وكتب علامة في حسابه على تويتر: "شكرا من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح #راغب_علامة".

تعليق الخارجية العراقية

وما ان ت تداول الصور عبر الصفحة الشخصية للفنان اللبناني راغب علامة وتم تداولها بشكل كبير مع تعليقات وانتقادات للوضعيات الظاهرة في الصور، حتى سارع المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، بالتاكيد إنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب مع السفير العراقي لدى الأردن، على خلفية صور انتشرت لزوجة الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".