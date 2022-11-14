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رام الله.. استشهاد فلسطينية داخل سيارتها بنيران الاحتلال

منشور 14 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:18
بيتونيا
بيتونيا

استشهدت فلسطينية داخل سيارتها فجر الإثنين بعد أطلق جيش الإحتلال الإسرائيلي النار عليها خلال تنفيذها عملية اقتحام البلدة في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

 

 

 

كلمات دالة:بيتونيارام الله

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