رام الله.. استشهاد فلسطينية داخل سيارتها بنيران الاحتلال

شاهد| تغطية صحفية: "المركبة التي أطلقت قوات الاحتلال النار تجاهها واعتقل من بداخلها بعد إصابة أحدهم في بلدة بيتونيا برام الله، فجر اليوم". pic.twitter.com/mHUqw2VBt6