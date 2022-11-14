رام الله.. استشهاد فلسطينية داخل سيارتها بنيران الاحتلال

استشهدت فلسطينية داخل سيارتها فجر الإثنين بعد أطلق جيش الإحتلال الإسرائيلي النار عليها خلال تنفيذها عملية اقتحام البلدة في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
شاهد| تغطية صحفية: "المركبة التي أطلقت قوات الاحتلال النار تجاهها واعتقل من بداخلها بعد إصابة أحدهم في بلدة بيتونيا برام الله، فجر اليوم". pic.twitter.com/mHUqw2VBt6— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 14, 2022
شاهد| تغطية صحفية: "لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه مركبة وإصابة ركابها خلال اقتحام بلدة بيتونيا غرب رام الله، فجر اليوم". pic.twitter.com/WGpIUc5jqJ— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 14, 2022
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