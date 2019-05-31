ربع مليون فلسطيني يزحفون للصلاة في الاقصى

أدى أكثر من ربع مليون مصل صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.

وزحف المصلون الصائمون إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى من جميع المدن الفلسطينية باستثناء قطاع غزة ومدن الداخل الفلسطيني رغم ارتفاع درجات الحرارة والحواجز المقامة على مداخل المدينة القدس المحتلة وإغلاق أبواب القدس القديمة والمسجد لأكثر من ساعتين.

وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب إن ما يزيد على 260 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من رمضان في الأقصى.

وقال الخطيب إن المؤسسات الصحية انتشرت في جميع ساحات الأقصى منذ الصباح لتوفير الخدمات اللازمة للمصلين الوافدين إلى المسجد.

وعلى أبوابه، أدى المُبعدون صلاة الجمعة، واستمعوا للخطبة والصلاة عبر المكبرات الصوتية، تأكيدًا على حقهم في الوصول إلى أقرب نقطة للأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع مدينة القدس ونصبت السواتر الحديدية على مداخلها، ومنعت مرور المركبات الخاصة بها باستثناء الحافلات لنقل المصلين، فيما انتشرت شرطة الاحتلال في طرقات البلدة القديمة المؤدية للمسجد الأقصى.

وتعج الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنفذة لمدينة القدس بآلاف المواطنين الذين يحاولون الدخول لأداء الصلاة في رحاب الأقصى المبارك، غير أن الاحتلال يمنع الرجال دون الـ40 عامًا من الدخول للقدس.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على المواطنين الذين يقتربون من جدار الضم والتوسع العنصري في المحافظات المختلفة، ما أدى لاستشهاد فتى شرق بيت لحم وإصابة آخر.