ربع مليون نازح سوري واردوغان يتعهد بمنع الدواعش من المغادرة

تعهّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقال نشر اليوم الثلاثاء، بعدم السماح لأي من مقاتلي تنظيم داعش بالفرار من شمال شرق سوريا، وذلك بعدما أعربت دول غربية عن مخاوفها بشأن تداعيات عملية أنقرة العسكرية في المنطقة.

وكتب إردوغان في صحيفة “وول ستريت جورنال”: “سنضمن أن لا يغادر أي مقاتل من تنظيم داعش شمال شرق سوريا”.

نازحون

قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 275 ألف شخص نزحوا بسبب هجوم تركي بدأ الأسبوع الماضي في شمال شرق سوريا.

وأضافت الإدارة التي يقودها الأكراد في بيان أن هذا العدد يشمل أكثر من 70 ألف طفل.