رتل روسي طوله 27 كيلومترا يزحف نحو كييف (صور)

أظهرت صور أقمار اصطناعية رتلا عسكريا روسيا طوله اكثر من 27 كيلومترا يتقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

وكشفت الصور التي نشرتها شركة ماكسار عن تقدم الرتل الروسي الذي يضم مئات العربات المدرعة والدبابات وعربات الدعم اللوجيستي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن واشنطن تعتقد أن الجيش الروسي يسعى جاهدا للاستيلاء على كييف ويحقق تقدما في هذه المهمة.

وقالت لقناة "إم سي بي سي" التلفزيونية: "تقييماتنا لم تتغير.. روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجيش يريدون السيطرة على كييف، وهم يواصلون إحراز التقدم".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، إن "القوات الأوكرانية تقاوم بفاعلية في محيط العاصمة كييف، وسنواصل الوقوف إلى جانبها ودعمها"، مؤكدا أن "الروس لم يحققوا التقدم الذي أرادوه في أوكرانيا".

وأضاف أن "هدف العملية الروسية السيطرة على كييف، لكن الخطة التي وضعت لتحقيق ذلك لا نعرف تفاصيلها".

ونفى كيربي عزم الولايات المتحدة على إقامة منطقة حظر طيران في المجال الجوي الأوكراني.

وقال "لا توجد آلية لفك الاشتباك حاليا، ولكن ندرس الأمر في البنتاغون، ولا نعلم إذا كان الروس مهتمون بذلك".

لكن كيربي أكد أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الأمنية و العسكرية لأوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلن وفدا روسيا وأوكرانيا الانتهاء من جولة المفاوضات بينهما بجلساتها الثلاث في مدينة غوميل البيلاروسية، مشيرين إلى الاتفاق على عقد جولة جديدة في القريب العاجل.

وأشار وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إلى أن "الجولة المقبلة من المفاوضات ستعقد خلال يومين".

وقال: "آمل في أن يعقد الاجتماع على الحدود البيلاروسية البولندية في غضون يومين".