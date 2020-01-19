رجال قبائل في ليبيا يغلقون حقلي الشرارة والفيل النفطيين

لم ترد تأكيدات مستقلة عن إغلاق الحقلين اللذين يضخان نحو 400 ألف برميل يوميا.

قالت جماعة تمثل رجال القبائل في جنوب ليبيا يوم الأحد إنها أغلقت حقلي الشرارة والفيل النفطيين الجنوبيين مما يعني فعليا وقف كل إنتاج النفط الليبي أثناء انعقاد قمة سلام دولية بشأن ليبيا في برلين.

وقال بشير الشيخ منسق حراك غضب فزان لرويترز إنه الجماعة أغلقت الحقلين بعد أيام من إغلاق حقول في شرق البلاد.

ولم ترد تأكيدات مستقلة عن إغلاق الحقلين اللذين يضخان نحو 400 ألف برميل يوميا. وقال مهندس نفط تم التواصل معه بالهاتف إن صماما من الحقل أغلق.

