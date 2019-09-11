رجل اعمال اماراتي يكشف: ارتفاع نسبة الفقراء الخليجيين

انتقد رجل أعمال إماراتي الأربعاء، ما أسماها “زيادة عدد المحتاجين لمساعدات في دول مجلس التعاون الخليجي”، مؤكدا أنها أصبحت ظاهرة، وتزداد بشكل كبير.

وقال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور خلال مقطع فيديو نشره بموقع “تويتر” إن “ظاهرة المحتاجين الذين يطلبون مساعدات في تزايد كبير في مجلس التعاون الخليجي، وقدرة الأفراد على المساعدة مهما بلغت ثروتهم، فهي محدودة لا تغطي هذه الاحتياجات”، على حد قوله.

للأسف ظاهرة المحتاجين الذين يطلبون مساعدات في تزايد كبير في #مجلس_التعاون_الخليجي، وقدرة الأفراد على المساعدة، مهما بلغت ثرواتهم، فهي محدودة لا تغطي هذه الاحتياجات. لذا نطلب من دول #الخليج_العربي إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين والتطلع الى أوضاعهم كأولوية ضرورية. pic.twitter.com/jlmV9YBNps — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) September 11, 2019

وطالب الحبتور دول الخليج بإعطاء الأولوية للفقراء واحتياجات المواطنين، والتطلع إلى أوضاعهم كأولوية ضرورية، مضيفا أنه “في ظاهرة عجيبة من بعض الدول الكبيرة بمجلس التعاون الخليجي، نجد في تيليفوناتنا على المسجات رسائل لمساعدة، هذا مريض وأحتاج مساعدة، وهذا ما أعرف ايش ابني ما دخل المدرسة، وهذا ما يقدر يدفع، وهم مواطنون، على التويتر والانستغرام، الواحد يستغرب من هذا”، بحسب تعبيره.

وتابع: “أرجو من الحكومات الخليجية وخاصة الدول الكبرى في الخليج، لأكبر دولتين أن ينظروا إلى هذا بعين الاعتبار، ويهتمون فيه ويشوفون المواطنين، صعب جدا جدا على الإنسان أن يطلب أو يشحت، إلا إذا كان عليه ضغط كبير (..)”.

وأردف قائلا: “نحن كمواطنين نساعد ونقدر نساعد بس ما نقدر نساعد كل واحد، لسنا بدول نحن، ولهذا السبب على الدول الخليجية أن تهتم بهذا وتعمل نوع الدراسة، وتمسح مسحا كاملا في أي دولة خليجية، مين المتحاج، وتدرس حالته وتدعمه وتساعده”، وفق قول الحبتور.