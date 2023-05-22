رجل اعمال يقتل حفيد فنان مصري

قررت نيابة مركز كوم حمادة في البحيرة بمصر حبس رجل أعمال ونجله 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة دهس أحد أحفاد الفنان الراحل علي الكسار كما تم حبس صديق العائلة الذي كان متواجدا اثناء عملية الدهس وارتكاب الجريمة

وتؤكد المعلومات ان عملية الدهس التي ادت الى قتل حفيد الفنان كانت مقصودة فقد وقعت سابقا مشاجرة بين حفيد

الفنان علي الكسار وابن التاجر بسبب قيادته للسيارة بسرعة جنونية وقد اشتكى الاخير لى والده (تاجر ورجل أعمال) رغبة منه في الثأر من المجنى عليه، حيث استعان رجل الاعمال ايضا بأحد الأشخاص مع ابنه وقاموا ثلاثتهم بقيادة سيارة ودهسوا حفيد الفنان علي الكسار الذي وتوفى على الفور بسبب إصابته إصابات بالغة.

وأكد الفنان كريم الكسار حفيد الفنان علي الكسار صحة خبر وفاة أحد أفراد عائلته وقال في تصريحات ان الضحية هو عمرو رضا علي خليل سالم وهو ينتمي لعائلة الكسار



وعلي الكسار ممثل مصري راحل عرف من خلال الافلام الكوميدية في فترة الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من القرن الماضي في القاهرة وفي عام 1907 كون أول فرقة مسرحية له وسماها "دار التمثيل الزينبي" ثم انتقل إلى فرقة "دار السلام" بحي الحسين وتوفي في 15 يناير 1957 بمستشفى القصر العينى يوم عن عمر ناهز الـ 69 عاما