رجل يحتجز رهائن في باريس ويطالب بالتحدث إلى السفير الإيراني

رجل يحتجز رهائن في باريس

يحتجز رجل منذ لحظات رهائن داخل بناية بإحدى ازقة الدائرة العاشرة لباريس، بينما طوقت الشرطة المكان مؤكدة أن عملية لتحرير هؤلاء الرهائن جارية.

ووفقا لمعلومات متطابقة من وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر من الشرطة فإن الرجل بحوزته بندقية وسكينا ويحتجز ثلاثة أشخاص كرهائن بينهم امرأة، فيما تمكنت رهينة رابعة من الفرار عندما دخل الرجل إلى المبنى التابع لوكالة اتصالات.

وبحسب قناة “بي -اف-م-تي -في” فإن الرجل الذي يتفاوض مع الشرطة حاليا أخبرهم أنه يحمل قنبلتين وقال إنه يريد التحدث مع السفارة الإيرانية بباريس.

وحتى اللحظة تستبعد الشرطة فرضية العمل الإرهابي.(القدس العربي)